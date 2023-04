Débat autour de la TVA sur le livre: que payez-vous quand vous achetez un livre?

Une augmentation de la TVA risquerait surtout de fragiliser toute la chaine du livre, "un marché qui se tasse d'année en année." C'est ce que craint un secteur où les marges bénéficiaires sont réparties entre de nombreux acteurs et globalement assez faibles.

Premier maillon, indispensable, de cette chaine, c'est bien entendu l'auteur. "Il touche des royalties, des droits d'auteur en quelque sorte", explique Benoit Dubois. "En général, c'est un pourcentage entre 8 et 10% du prix de vente du livre. Certains écrivains à succès parviennent à négocier 15%, mais c'est l'exception".

Vient ensuite l'éditeur. Il perçoit 35% du montant du livre. Avec ce pourcentage, il doit assumer les coûts de fabrication du livre (environ 18%) et la promotion de l'ouvrage (5%). "Ce sont des frais que l'éditeur engage, avant d'avoir touché le moindre euro. A la fin, il lui reste en réalité 12% du prix du livre pour ses propres frais de fonctionnement et son bénéfice".

"L'auteur et la maison d'édition sont les 2 acteurs qui prennent le plus de risques", estime le directeur de l'association des éditeurs belges. Ce sont aussi ceux qui gagneront le plus en cas de succès.

Une fois le livre publié, deux autres intermédiaires interviennent, le diffuseur et le distributeur. "Le premier assure la commercialisation du livre auprès des libraires et des différents points de vente, pour environ 7%. Le second prend en charge la logistique et le transport, des coûts qu'on estime à 11% du prix de vente d'un livre."