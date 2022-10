Débat : attendez-vous une récompense pour mieux recycler ?

Epidémie d’obésité, le conseil supérieur de la santé tire la sonnette d’alarme : nos enfants s’alimentent de plus en plus mal et le niveau d’obésité dans la population infantile est inquiétant. En Belgique, environ 1 enfant en bas âge sur 4, 1 enfant sur 6 et 1 adolescent sur 9 sont en surpoids. En plus, il y a trop de pub pour des aliments mauvais pour la santé. Est-ce une urgence sanitaire ? Mangeons-nous trop ? Et trop mal ?