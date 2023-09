Débat : analphabète en 2023, c’est le dernier tabou ?

Un touriste plus fort que la police ? C’est l’histoire d’un touriste canadien qui se fait voler son sac à dos à la gare du Midi. Il perd son ordinateur, son passeport et grâce à un AirTag, il suit ses voleurs à la trace. Après de multiples rebondissements, il finit par récupérer ses affaires. Mais pas seulement ! On découvre une véritable caverne d’Ali Baba avec du matériel volé ! Qu’en pensez-vous ?