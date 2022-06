Débat : Allons-nous vivre des canicules de plus en plus fréquentes ?

L’Espagne et le Portugal suffoquent. La France se prépare à connaître une vague de chaleur. La Belgique connaîtra cette semaine un gros coup de chaud. Les experts pointent le réchauffement climatique qui accompagne cet épisode de chaleur. Des événements qui sont amplifiés par le réchauffement climatique. Car si ce phénomène n’est pas exceptionnel pour des pays comme l’Espagne et le Portugal, le fait qu’il soit de plus en plus fréquent doit nous interpeller. Craignez-vous ces coups de chaud à répétition ?

Patrick Weber et ses débatteurs attendent votre avis dans C’est pas fini de 17 heures à 19 heures sur VivaCité. Pour intervenir en direct dans l’émission, appelez le 070/23.33.23 (30 centimes la minute) ou envoyez un SMS au 3063 (50 centimes le message).