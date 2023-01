Débat : allez-vous suivre la Tournée Minérale ?

C’est déjà la 7e édition de cette Tournée Minérale. Ce qui signifie un mois de février sans alcool. Un défi sain et plein de conseils. En Belgique, la consommation d’alcool se situe à plus de 9 litres d’alcool pur par an par habitant. L’usage nocif d’alcool cause 10,5 % des décès en Belgique. L’alcool est la première cause de décès chez les jeunes de 15 à 29 ans. C’est aussi la deuxième cause de mortalité évitable juste derrière le tabac. Et vous, vous suivrez cette tournée ?

