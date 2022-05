Débat : Allez-vous regarder l’eurovision ?

L’homme du jour est Jean-Denis Lejeune, il réagit à la libération de Michelle Martin. Condamnée à 30 ans notamment pour ne pas avoir nourri et sauvé les fillettes détenues dans la cache de Marcinelle, l’ex-femme et complice de Marc Dutroux en aura fini avec la justice cet été. Jean-Denis Lejeune a réagi avec fatalisme : “ C’est la loi. Elle a été jugée. Elle est libérée un peu plus tôt. Mais elle n’a bénéficié d’aucune faveur. C’est le système.. Reste à savoir si les lois sont bien faites. Et si ce n’est pas le cas, il faut les changer. " Qu’en pensez-vous ?