Débat : allez-vous participer à la tournée minérale et être sobre durant ce mois de février ?

Notre vue diminue à cause des écrans. Les enfants et les adolescents passent de plus en plus de temps derrière un écran, que ce soit le GSM, la télé ou les jeux vidéo… Cela n’est pas sans conséquences pour leurs yeux, ce serait même une cause de la myopie. Selon une étude, d’ici 2050, la moitié de la population mondiale sera myope. Qu’en pensez-vous ?