Débat : Aller chez le dentiste, c’est devenu trop cher ?

Là où il y a peu de dentistes conventionnés, les inégalités augmentent. Il existe de fortes disparités géographiques en matière d’accès à des soins dentaires conventionnés, révèle une étude Solidaris. Cela contribue à augmenter les inégalités sociales: les personnes les plus précarisées et les plus de 65 ans, même les plus aisés, renoncent plus souvent à se rendre chez le dentiste. Et pour vous ? aller chez le dentiste est-ce devenu un luxe ?

