Débat : aimez-vous les riches ?

À 44 ans, Fabien Pinckaers, le fondateur et CEO d’Odoo, est devenu le plus jeune milliardaire de Belgique, avec une fortune estimée à 1,6 milliard d’euros. Son entreprise, une société de logiciels de gestion fondée en 2002, connaît une croissance fulgurante. Le logiciel de gestion Odoo compte plusieurs millions d’utilisateurs, ce qui en fait le logiciel de gestion le plus installé au monde. Aujourd’hui, cette entreprise est valorisée à 3,75 milliards d’euros. Qu’en pensez-vous ? Aime-t-on assez les riches ?

