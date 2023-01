Débat : à votre avis, quelle est la plus grande star belge de la chanson ?

Est-ce la fin des boîtes de nuit ? C’est l’émoi dans le monde de la nuit bruxelloise après l’annonce de la fermeture du Fuse. En cause, des plaintes du voisinage. Le MR propose de créer une fonction de Maire de la nuit comme cela existe à Paris, Amsterdam ou New-York. Est-ce une bonne idée ? Ou pas ?

Pourquoi tellement de malades au boulot ? Acerta communique des chiffres qui font mal. Il n’y a jamais eu autant de malades au travail qu’en 2022. L’absentéisme pour maladies de courte durée a atteint un pic à une moyenne de 7,5 jours par travailleur. En même temps, il y a plus de malades longue durée que de demandeurs d’emploi dans notre pays. Comment expliquer ce phénomène ?

La femme du jour est Shakira, une Ferrari contre une Twingo ? Dans sa nouvelle chanson, Shakira éreinte son ex Gérard Piqué en lui disant qu’il a échangé une Ferrari contre une Twingo, et une Rolex contre une Casio. Piqué lui a répondu avec une Casio au poignet et au volant d’une Twingo…. Est-ce la bonne réponse ?