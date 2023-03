Débat : a-t-on vraiment besoin de faire passer un test d’orthographe aux profs ?

Vladimir Poutine et Xi Jinping ont célébré leur relation spéciale face aux Occidentaux. Le président russe appuie prudemment le plan chinois pour régler le conflit en Ukraine, tout en accusant Kiev de le rejeter. Xi Jinping a souligné que Pékin était pour la paix et le dialogue en Ukraine. Les présidents russe et chinois se sont exprimés après un sommet au kremlin, qui visait avant tout à démontrer la solidité des relations entre leurs deux pays. Faut-il craindre un rapprochement entre la Russie et la Chine ?