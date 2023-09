Débat : à quel âge vos enfants sont en sécurité pour rentrer seuls de l’école ?

Nathalie, une auditrice de Dour, nous donne son point de vue : "Moi je dis 12 ans, il ne faut pas aimer son enfant pour le laisser rentrer tout seul à 8 ans. Ils savent à peine lacer leurs chaussures à cet âge-là".

La police dit qu’à l’âge de 8 ans, les enfants sont en mesure d’appréhender les risques liés à la circulation. "Il n’y a pas que la circulation, il y a aussi d’autres dangers. Un adulte qui pourrait les attraper par exemple, à 8 ans un enfant ne sait pas se défendre, à 12 ans pas beaucoup plus mais il aurait au moins plus de réflexes".

Nathalie développe en expliquant qu’elle est conductrice de bus scolaire et que ça lui arrive de voir un enfant tout seul sur le trottoir. "Tout de suite je cherche le parent et quand je vois qu’il n’y en a pas je suis horrifiée et mortifiée. Mon fils à 11 ans, son école est à 800 mètres et il n’est pas question de le laisser aller seul à l’école."

Il y a certaines situations familiales qui ne laissent pas le choix à l’enfant de se débrouiller, dans ces cas-là, le parent peut mettre tout en œuvre pour l’aider à se défendre. "Non, je suis désolée mais moi aussi avec mon mari nous ne savons pas toujours aller chercher nos enfants à l’école et ce n’est pas une raison. Il existe des garderies, des amis ou encore des voisins pour nous aider. Je ne suis pas d’accord, c’est inconcevable" conclut Nathalie.