Débat : à Liège, des ouvriers font une partie de pétanque sur le chantier du tram, ça ne passe pas ?

Le débat continue à Remicourt avec le commentaire de Michel : "Si les travaux du tram ont du retard, ce n’est pas à cause d’une partie de pétanque, mais surtout à cause du manque d’ouvriers. C’est plus facile de viser des ouvriers qui, sur leur temps de midi, jouent à la pétanque, alors que c’est leur droit le plus strict. Ils ont tout mon soutien. Certains passent leur vie à critiquer les autres. Je ne sais pas pourquoi les gens diffusent ce genre de scène."