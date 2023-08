Débat : à Charleroi, la place Charles II devient la place Vauban, vous êtes pour ou contre ?

C’est une petite révolution à Charleroi, la place Charles II s’appellera désormais la place Vauban. De quoi faire s’étrangler quelques historiens qui regrettent qu’on gomme le nom de ce souverain espagnol qui est à l’origine de la cité. Par ailleurs, l’écrivaine et militante féministe française Hubertin Auclert et la prophétesse Kongo et résistante anti-colonisation Vita Kimpa auront désormais des parcs à leur nom à Charleroi. Changer de noms, donner des noms… C’est un vieux débat. Est-ce utile ? Important ? Symbolique ?

Patrick Weber et ses débatteurs attendent votre avis dans C’est pas fini de 17h à 19h sur VivaCité. Pour intervenir en direct dans l’émission, appelez le 070/23.33.23 (30 centimes la minute) ou envoyez un SMS au 3063 (50 centimes le message).