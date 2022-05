Débat : 750 euros d’amende pour une crotte de chien, c’est le juste prix ?

Le muguet du premier mai est un porte-bonheur, mais c’est aussi et surtout un réel poison. Que ce soit pour les enfants ou pour les animaux de compagnie, du muguet dans un vase représente un réel danger. Dans la nature aussi, la prudence est de mise. Certains promeneurs croyant ramasser de l’ail des ours, le confondent avec des feuilles de muguet. Et vous ? Êtes-vous assez prudent ?