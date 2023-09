Débat : 14 ans sans trouver de boulot en cherchant, c’est possible ?

Patricia de Spy est quant à elle sans emploi depuis de nombreuses années : à la suite de la perte de son enfant il y a 22 ans, elle tombe en dépression et se fait licencier. Depuis, elle chaque entretien d’embauche est un vrai cauchemar : “A chaque fois qu’on me demande si j’ai des enfants, je réponds que non et que j’ai perdu mon enfant unique. On me présente de sincères condoléances et on ne me rappelle jamais.” Selon elle, le statut du demandeur d’emploi est également à prendre en compte ; ce n’est pas toujours un manque de volonté de sa part.