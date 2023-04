Débat : 12, 14, 18 semaines ou 6 mois, quel est le bon délai pour l’avortement ?

Le débat se clôture à Sambreville avec le témoignage de Béatrice : "Si on veut être logique, il n’y a pas de bon délai. On doit tous avoir le choix, mais il y a des exceptions. Je travaille en bloc opératoire où on effectue des avortements thérapeutiques ou évacuateurs pour les personnes qui ne veulent pas d’une grossesse."

Je refuse de faire cela après 12 semaines

"À 12 semaines, on introduit une canule à l’intérieur du corps de la maman et on aspire ce qui se trouve dans l’utérus. À 18 semaines, on va racler l’utérus. Je vous demande d’imaginer ce qu’il en sort. Si on va au-delà des 12 semaines, ça doit être au cas par cas et que tous les cas soient pris en mesure. On peut provoquer un accouchement à 18 semaines avec euthanasie."

