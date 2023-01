Debast, El Khannouss, Canak, Duranville : la Pro League domine les autres championnats avec ses jeunes

Faute de moyens, les clubs de Pro League doivent faire preuve d’ingéniosité pour construire leur noyau. Des prêts sont régulièrement activés, là où certains peuvent compter sur un scouting efficace afin d’attirer des bons joueurs pour des montants intéressants.

Aligner des jeunes est naturellement une excellente recette également. Si on analyse les joueurs nés entre 2002 et 2006 dans les dix championnats européens majeurs cette saison, on se rend compte que la Belgique est à la pointe dans ce domaine. Les statistiques reprises ci-dessous, mentionnées par le compte Twitter Belgian Football Stats, ne concernent que les rencontres de championnat. Sont exclues donc les Coupes d’Europe par exemple.

Chez les joueurs nés en 2002, celui qui récolte le plus de temps de jeu est Maarten Vandevoordt. Le gardien du Racing Genk a disputé 1.890 minutes. Ken Nkuba (Charleroi, 1.534 minutes) est cinquième du classement, Fabio Silva (Anderlecht, 1.523 minutes) septième.

Pour ceux nés en 2003, c’est Zeno Debast qui arrive en tête. L’Anderlechtois a joué 1.856 minutes. Dans ce classement, on retrouve Bjorn Meïjer (FC Bruges, 1.443 minutes) au troisième rang. La star Jude Bellingham (Dortmund, 1.440 minutes) arrive en quatrième position, Xavi Simons (PSV, 1.359 minutes) en sixième.