Debast déçu du partage face à Westerlo : "On devait finir les occasions et le match était terminé, c’est de notre faute"

Anderlecht a partagé face à Westerlo (0-0) et se retrouve hors du top 8 et des Europe Play-Offs à deux journées de la fin. Les Mauves sont même passés tout proche de la défaite dans les cinq dernières minutes, complètement folles, où les Campinois ont touché deux fois la latte et Verbruggen a également sorti deux belles parades. Zeno Debast était évidemment déçu à l’interview au micro d’Eleven et ne comprenait pas ce qui avait manqué aux Mauves : "Je dois revoir tout ce qu’il s’est passé. A la fin, les 20 dernières minutes, il n’y avait pas de tempo, on était lent. On devait créer des occasions".

En difficulté en fin de match, les Mauves ont tout de même eu des moments forts dans la rencontre mais ont manqué d’efficacité et ont tout de même peiné à se créer des occasions : "Ils ont frappé deux fois sur la latte. Je pense qu’on a bien commencé. Surtout en première mi-temps, on devait finir les occasions et le match était peut-être terminé. Je pense que c’est de notre faute. On arrivait bien à les enfermer avec notre pressing. Je pense qu’on a eu beaucoup de corners et d’occasions et on était souvent premier sur les corners mais à la fin, il faut la dernière passe et il faut finir".

Désormais, Anderlecht n’a plus les cartes en main et devra compter sur un faux pas de ses concurrents pour espérer intégrer les play-offs.