Debast après la semaine parfaite d’Anderlecht : "On doit continuer à travailler, à gagner et à prendre des points"

Trois victoires, trois clean-sheets, une qualification européenne et une place dans le Top 8, Anderlecht a clôturé une semaine de rêve face à OHL (0-2). La trêve internationale pourrait venir stopper ce bel élan ? "On doit rester les pieds sur terre, on doit continuer à travailler, à gagner et à prendre des points", insiste Zeno Debast.



"Le break international arrive peut-être au mauvais moment", concède Kristian Arnstad au micro d’Eleven Sports. "Mais cela va être bien aussi d’avoir une petite pause. Nous reviendrons complètement reposés. Nous espérons continuer notre série".