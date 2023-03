Débarrassée des bagnoles, la Place communale d’Orp-le-Grand va devenir un espace plus convivial

La place communale d’Orp-le-Grand, où se trouvent les bâtiments de l’administration, va subir une profonde transformation, grâce à un important subside octroyé par la Région wallonne. Aujourd’hui, cette place est un parking généralement très encombré. Mais à terme, elle sera débarrassée des voitures et deviendra un espace de rencontre où différentes activités pourront être organisées : événements culturels, cérémonies patriotiques, mariages ou apéros villageois.

"On va retirer toutes ces voitures, les mettre sur les côtés et faire de cet espace un espace de convivialité, détaille Isabelle Pire, du bureau d’études C² Project. Il y aura des zones de repos, des zones pour toutes sortes d’activités, une zone de jeux pour les enfants, une fontaine et beaucoup de plantations. Le mobilier urbain et l’éclairage public seront aussi renouvelés complètement."