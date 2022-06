Débarqué par le Cercle, Kylian Hazard retourne au RWDM

Kylian Hazard va poursuivre sa carrière au RWDM. Le petit frère d'Eden et de Thorgan s'est engagé jusqu'en 2024 avec le club molenbeekois, a-t-on appris ce jeudi. Un retour en terrain connu pour Hazard, prêté au RWDM par le Cercle de Bruges lors des six derniers mois.

Revenu à Bruges cet été, Hazard était censé y rester mais a finalement été débarqué par les Brugeois. L'ailier belge disposait en effet d'un contrat jusqu'en 2023 auprès du Cercle mais celui-ci a été cassé mardi.

Libéré, Hazard a donc pu s'engager gratuitement dans le club de son choix et n'a pas perdu de temps pour le faire. Il jouera à Molenbeek lors des deux prochaines années et dispose même d'une option pour un an supplémentaire dans son contrat.

La saison dernière, Kylian Hazard avait disputé dix matches dont cinq en tant que titulaire pour finalement terminer cette première aventure avec deux buts à son actif.

Hazard rejoindra le groupe la semaine prochaine pour les tests physiques, a fait savoir le RWDM.