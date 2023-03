deathcrash : "On voulait davantage se concentrer sur le silence et les espaces"

A l’écoute de votre musique, on ressent également l’influence des 90’s avec des groupes comme Sparklehorse, Slint et Duster. D’où vous vient cet amour pour cette scène américaine ?

Patrick : C’est marrant parce que lorsque l’on a commencé à jouer ensemble, il y a 6 ans maintenant, on ne s’est jamais qu’on allait lancer un groupe de slowcore. A la base on faisait du krautrock… On voulait juste jammer et se marrer. Je ne sais même pas d’où c’est venu puisque aucun de nous n’aime réellement le krautrock (rires).

Tiernan : J’écoute Sparklehorse depuis que j’ai 13 ans grâce à un copain à moi dont le père était journaliste musical. Ça a dû aider (rires). Quand j’étais plus jeune, j’écoutais des trucs plus mielleux comme Brand New et Talking Back Sunday. Puis j’ai découvert Slint, Codeine et tous ces groupes au début de la vingtaine et cela a profondément influencé la manière dont on joue notre musique.

Patrick : Moi, c’est mon prof d’anglais qui m’a fait découvrir Mogwai. Il passait tout le temps ce groupe entre les cours (rires). En grandissant, moi et Noah notre batteur, on a beaucoup écouté du métal et du post-rock !

Tiernan : Moi et Matt (ndlr : le deuxième guitariste de deathcrash), on était plus "folky" même si ça sonne un peu nul dit comme ça (rires).