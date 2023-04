Death Stranding : quand le jeu AAA s’émancipe du classique shooter – DERNIÈRE GAME #5

Si le titre d’Hideo Kojima se démarque des autres productions de l’époque, c’est dans un premier temps par un univers de jeu très original et complètement surréaliste. Il offre un mélange de science-fiction et de fantastique particulièrement unique ainsi qu’une expérience déroutante pour les joueurs et joueuses. Une prise de risque qui divise mais qui fait de Death Stranding une œuvre qui marquera à jamais notre médium.

Dans cet épisode de Dernière Game, Simon Puech revient sur ce jeu qui a divisé les fans de jeu vidéo à sa sortie.