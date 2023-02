Death Note, Sailor Moon, Naruto : des animés gratuits sur YouTube !

Et pour cela, vous pouvez remercier Viz Media, maison de distribution et de publication d’animes depuis 2005. En effet, c’est via Viz que plusieurs grands noms de l’animation japonaise seront disponibles gratuitement et en toute légalité sur YouTube. On vous prévient, les animes seront en japonais sous-titré anglais. De quoi vous requinquer un peu avec la langue de Shakespeare.

Pour l’instant, Viz compte uploader six classiques : Death Note, Inuyasha, Sailor Moon, Hunter x Hunter, Osomatsu-san et Naruto. Une autre information importante à prendre en compte : les différentes séries sont géobloquées. Afin de pouvoir découvrir ou redécouvrir ces classiques, il faudra vous munir d’un VPN.

La force de l’offre de Viz réside dans la diversité des genres proposés dans ces animés.