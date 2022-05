"Dear Mama", la série sur Tupac et sa mère se dévoile dans un premier teaser

Tupac Shakur est incontestablement une des plus grandes légendes du rap. Étant donné son statut, une flopée de documentaires le concernant existent (dont un sur Auvio) et un nouveau docu série titré "Dear Mama" gagnera nos écrans en automne.

Le jour de la fête des mères, la chaîne américaine FX a dévoilé la bande-annonce de "Dear Mama", le docu série sur Tupac et sa mère, Afeni Shakur. On y entend la voix de la femme qui a mis une des plus grandes légendes du rap au monde et qui a plongé son fils dans le militantisme dès sa naissance estimant que c’était sa responsabilité, comme elle le souligne dans la bande-annonce.