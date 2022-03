Dear Desk : le projet qui allie tourisme et télétravail

Le télétravail est encore de mise pour certains employés et ce, malgré la levée des restrictions sanitaires. En province de Luxembourg, un nouveau concept est actuellement en train de voir le jour : le projet Dear Desk.

Ce projet permet entre autres de télétravailler au sein d’endroits reposants, au coeur de la nature, de la campagne ou simplement à l’écart des grandes villes. L’objectif est double : donner la possibilité aux opérateurs touristiques de rebondir et se réinventer après ces deux dernières années de pandémie, mais aussi de permettre aux employés de travailler dans un environnement ressourçant.

Le concept a été initié par la Province de Luxembourg, en collaboration avec l’intercommunale Idelux et la Chambre de Commerce du Luxembourg Belge. "Nous savons que le tourisme d’affaire a beaucoup souffert durant la crise sanitaire, explique la députée provinciale Marie-Eve Hannard. L’heure n’était plus aux rendez-vous d’entreprises et aux team building en dehors des murs des entreprises. Nous avons voulu aider nos hébergements en leur apportant des solutions inédites et hors du commun."