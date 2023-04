Dean Smith nommé entraineur de Leicester et ses 4 Diables pour mener à bien l'opération maintien

Wout Faes, Youri Tielemans, Dennis Praet et Timothy Castagne ont un nouveau coach ! Leur club de Leicester City a annoncé ce lundi soir sur son site officiel la nomination de Dean Smith comme entraineur jusqu'à la fin de la saison. Objectif, sortir Leicester de la zone de relégation.

Passé par Brentford, Aston Villa et Norwich, Dean Smith, âgé de 52 ans, remplace Brendan Rodgers qui a été démis de ses fonctions le 2 avril. Smith prendra ses fonctions dès ce mardi et sera à la tête de l'équipe pour le déplacement à Manchester City samedi.

À huit journées de la fin du championnat, sa mission sera d'assurer le maintien de l'équipe actuellement 19e et avant-dernière du classement, à deux points du premier non relégable, Everton (17e), et à quatre de Leeds (16e).

Dean Smith, qui était sans club depuis son licenciement de Norwich en décembre, sera assisté des entraîneurs adjoints Craig Shakespeare et John Terry. Shakespeare (59 ans) était adjoint de Claudio Ranieri lorsque les Foxes ont remporté la Premier League en 2016, puis avait pris brièvement les rênes de l'équipe en 2017 après le licenciement du technicien italien. L'ex-défenseur de Chelsea John Terry, légende de la Premier League, était déjà l'adjoint de Smith à Aston Villa de 2018 à 2021.