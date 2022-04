Deaf Rave: quand le DJing est rendu accessible aux personnes sourdes

Troi se bat au quotidien pour faire évoluer les mentalités et la loi sur la langue des signes car selon lui : " notre communauté traverse tant de luttes et de pressions. Ce n’est pas facile pour nous et je pense que c’est une bataille qui dure toujours. "

L’inclusion passe aussi par le genre. Cette année il a prévu, par le biais d’ateliers, d’offrir une plus grande plateforme aux DJ féminines. "Donner aux hommes et aux femmes l’occasion de faire quelque chose de vraiment positif et de montrer leur merveilleux talent, qu’il s’agisse d’une performance visuelle, d’une performance musicale ou de toute autre compétence, je suis très heureux de le promouvoir." confie-t-il à mixmag.