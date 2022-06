Deadpool, passé chez Disney, devrait conserver son atout majeur

A la suite des succès des premiers Spider-Man et X-Men, Marvel s’est à son tour lancé dans la production avec les personnages qui lui restaient (ça en fait beaucoup tant la firme qui s’était autrefois baptisée "la maison des idées" a créé des super-héros) : Iron-Man, Captain America, Hulk et plus généralement les Avengers.

Depuis Marvel et donc Marvel Studios a été racheté par Disney. Disney qui a eu l’intelligence de laisser tout pouvoir créatif à Marvel et notamment son producteur en chef Kevin Feige. Et récemment, Disney toujours rachetait la Fox et récupérait donc les droits des X-Men et donc de Deadpool.