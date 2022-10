Deadpool : 5 anecdotes étonnantes pour patienter jusqu'au 3e volet

Les fans du comics le savent: Deadpool a une personnalité atypique, sans cesse tiraillée entre diverses pensées qui, dans les BD, se manifestent au travers de phylactères et cases représentant tour à tour les différentes réactions du personnage. Mais ces attitudes quelque peu schizophréniques sont plus compliquées à jouer au cinéma, raison pour laquelle la production a choisi de lisser la personnalité de Wade Wilson, qui reste malgré tout bien déjanté et somme toute fidèle au personnage initial. Le héros transposé au cinéma n'hésite d'ailleurs pas à jouer avec les contours et franchit régulièrement ce qu'on appelle le quatrième mur au cinéma, en interpellant directement le spectateur. Ce qui le rend encore plus accessible et attachant aux yeux du public.