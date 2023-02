DEADLETTER : Longue vie au post-punk !

La musique de DEADLETTER entretient des points communs avec celle défendue par Yard Act, un autre groupe arrivé du Yorkshire avec, dans sa valise, quelques chansons chargées de revendications sociales et politiques. "Si les thématiques abordées se ressemblent, c’est parce que nous vivons dans le même monde. Nous sommes confrontés aux mêmes réalités. Aux mêmes inégalités. Nos deux formations sont liées par l’époque et son contexte socio-économique." Dans ses textes, DEADLETTER se porte au chevet de la nature humaine et dévore nos contradictions à pleines dents. Le titre "Madge's Declaration", par exemple, souligne nos ambivalences à l’égard du capitalisme. "I've got shoes, but no soul !", scande Zac Lawrence. "Tout le monde est prompt à critiquer le capitalisme, mais personne ne s’y soustrait totalement", analyse le chanteur. "Le consumérisme nous pousse à délaisser notre conscience morale au profit du confort matériel. Cette remarque vaut aussi bien pour toi que pour moi. Personne n’est irréprochable." En équilibre sur les rebords du précipice capitaliste, DEADLETTER règle aussi ses comptes avec les autorités publiques. "La politique et les aspects socio-économiques constituent un pan de notre identité. Mais ce serait dommage de restreindre nos intentions à ces seuls aspects. Nous essayons d’exploiter d’autres thèmes, d’explorer d’autres pistes de réflexion. Cela peut toucher à des questions relationnelles ou à des sujets plus personnels."