De Waremme à Paris, l'aventure de Aharon devenu transformiste chez Michou

Une belge histoire à Paris. Nous vous emmenons à Montmartre au célébrissime Cabaret Michou. Le non moins célébrissime propriétaire Michou, roi de la nuit, aux lunettes bleues n’est plus. C’est sa nièce qui a repris la direction de l’établissement. Parmi les 9 artistes qui se transforment chaque soir en vedette de la chanson, il y a Aharon. Un artiste qui devient Johnny ou Adèle, il vient de Waremme et fait un tabac chaque soir au 80, rue des Martyrs.

Aharon n’est pas un sosie. C’est un artiste transformiste qui a étudié la gestuelle au millimètre. 4 ans de travail… pour vivre son rêve à Paris.