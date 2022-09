De vraies vacances pour les étudiants à Noël et en été : voici à quoi pourrait ressembler le futur calendrier du supérieur

Pour le recteur de l’UCLouvain, il faut sortir de l’enchaînement indigeste des longues périodes de cours, suivies des blocus et des sessions, et privilégier une évaluation continue des étudiants. Mais comment cela pourrait-il se traduire concrètement ?

"La rentrée pourrait avoir lieu un peu plus tôt dans l’année, un peu comme pour l’obligatoire, poursuit Vincent Blondel. Des examens pourraient avoir lieu avant la période de Noël, de manière à ce que cette période soit de véritables vacances. Et ensuite, dans la deuxième partie de l’année académique, on peut imaginer que les deux sessions aient lieu avant les vacances, pour que l’été aussi soit pleinement des vacances. On aurait une année plus progressive, avec des cours et des évaluations, pour éviter cette saccade très forte qui est inscrite dans le calendrier actuel. Le modèle que je décris est utilisé très largement à l’international."