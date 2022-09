De ville en ville, on continue avec Elton John, U2, Snow Patrol, It’s a Beautiful Day ou Deep Purple

Après Memphis, pas très très très loin de là, il y a une ville dont le nom me fait toujours marrer Baton Rouge en Louisianne ou plus loin Cool en Californie. Et puis il y a des villes qui comportent des bizarreries sur lesquelles j’écrirais bien un titre rock, par exemple : Scottsboro en Alabama est la capitale mondiale des bagages perdus. Si une compagnie aérienne est incapable de retrouver le propriétaire hop, c’est là que ça part. Ou San Luis Obispo en Californie et sa ruelle au mur de chewing-gum mâchés, une menace pour la santé publique mais que les touristes adorent arpenter et enfin Buford dans le Wyoming qui ne comptait qu’un habitant aux dernières nouvelles en juillet 2019. Continuons notre parcours musical avec U2, Snow Patrol, It’s a Beautiful Day, Deep Purple et Elton John.