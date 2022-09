De ville en ville, la balade se poursuit avec Bob Seger, Cat Stevens, The Animals, Ike & Tina Turner

On avait commencé fort lundi avec les noms de villes les plus étranges, cocasses, vulgaires et même absurdes et puis on a calmé le jeu mais puisque tout le monde en voulait encore: voici rien que pour vous la ville de Kaunas en Lituanie, Sexi au Pérou, Hell en Norvège ou encore Lost en Ecosse! Et puis sachez que fin 2020, le petit village de Fucking en Autriche a fini par changer son nom en Fugging, les habitants, las du défilé de touristes moqueurs et mal intentionnés ont pris les choses en main ! De Bob Seger, Cat Stevens, The Animals ou encore Ike & Tina Turner on poursuit notre périple.