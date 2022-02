De très belles sorties rock à découvrir cette semaine avec les Red Hot Chili Peppers, Liam Gallagher, etc.

Dominique Ragheb vous présente chaque vendredi les nouveautés rock à découvrir sur Classic 21.

Et cette semaine, on découvrait le tout nouveau Liam Gallagher, "Everything’s Electric", écrit avec Dave Grohl des Foo Fighters (qui joue également de la batterie dans la chanson) avec son producteur Greg Kurstin.

Les Kooks sont aussi de retour avec leur 6e album studio qu’ils dévoilent en trois parties, les deux premières sous forme d’EPs 3 titres et la dernière ajoutera quatre titres pour l’album final.

Dominique Ragheb a partagé aussi son coup de cœur de la semaine, la chanteuse belge Aucklane, qu’on découvrait cette semaine dans nos studios à l’occasion de la Belgian Music Week et qui nous a proposé en avant-première son nouveau single "Age of Gold" à écouter d’urgence !

Et pour terminer, c’était une des sorties les plus attendues cette année, celle du tout nouveau titre des Red Hot Chili Peppers, qui ont retrouvé leur guitariste John Frusciante pour l’album Unlimited Love et le titre "Black Summer".