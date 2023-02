"De toutes mes forces" : Yolande Moreau et Khaled Alouach dans un film sur le placement des jeunes en foyer

Yolande Moreau et Khaled Alouach crèvent d'écran dans le drame "De toutes mes forces"(2017). Ils livrent au public un jeu d'acteurs fort et poignant dans un film qui aborde le thème du placement en foyer. "De toutes mes forces" est à visionner le 16 février à 22h55 sur La Trois et sur Auvio.

L'histoire du film ? Nassim (Khaled Alouach) né de père inconnu et d'une mère algérienne installée en France sombre dans la drogue et la folie. Sa vie bascule après la mort de sa mère alors qu'il est en week-end avec des amis. Sa vie de lycéen insouciant chavire. Il est pris en charge par madame Cousin (Yolande Moreau) qui l'accueille dans son foyer de jeunes en plein coeur de la banlieue parisienne. Il doit alors mener une double vie, entre son lycée huppé et le centre d'accueil dans lequel il est hébergé, mêlant culpabilité et insouciance.