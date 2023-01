De Tournai à Madagascar : Simon Delannoy bien entouré pour un troisième album plus dansant

On se crée des besoins. Avec son nouveau single, Simon Delannoy tape fort. Un son efficace et rythmé. Une touche de soleil dans vos baffles ou vos écouteurs. Et une prise de position contre la surconsommation de notre société occidentale. "Tourner le clip à Madagascar donne encore plus de relief et de contraste à cette chanson".

Madagascar, c’est la terre d’origine de Dada Ravalison et Pata Randriamanjava, deux artistes membres du groupe Suarez qui collaborent avec le chanteur tournaisien sur un troisième album en construction. L’occasion d’ajouter une touche lumineuse et des sonorités entraînantes à la musique et aux textes de Simon.