De Tori Amos à Denis Mukwege : un combat contre les violences faites aux femmes

Pour l’écriture de son texte, Tori Amos est inspirée par le livre "Possessing the Secret of Joy" d’Alice Walker. Dans ce récit, l’autrice romance la vie d’une femme africaine vivant en Occident et qui décide à l’adolescence de se faire exciser. L’opération se suivra de douleur physique et psychologique extrême. Alors en discussion avec une de ses amies, la chanteuse est frappée par la trahison que cache un tel acte. Les personnes qui emmènent ces jeunes filles "à la boucherie", comme la chanteuse l’écrit, sont en effet leurs personnes de confiance. Trahies par leur mère, leur sœur ou encore leur grand-mère. Un mot existe pour décrire ces personnes, les Cornflakes Girl, des individus coincés dans leurs croyances et à l’esprit étroit. Tout l’inverse des Raising Girls.

Ce single sort en 1994, année où la Belgique s’engage dans plusieurs plans d’action contre l’excision. A l’internationale, on constate l’intensification de la mobilisation autour des questions sur les mutilations génitales des femmes. Le GAMS militera, en Belgique, en faveur d’une loi réprimant les mutilations. Ces actions finiront par toucher la sensibilité de plusieurs femmes politiques dont la ministre du travail et de l’égalité des chances : Miet Smet. La ministre envisagera alors, le 10 novembre 1995, de déposer un projet de loi interdisant l’excision. Ce sera dans ce contexte que la même année, les mutilations du sexe trouveront leur place au sein des dispositions relatives aux coups et blessures volontaires.