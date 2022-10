De TikTok à la Knesset ? En Israël, une influenceuse tente de galvaniser la jeunesse désenchantée

C’est lors d’un échange universitaire en Allemagne que l’étudiante en informatique commence à publier des vidéos sur la plateforme TikTok comparant les prix des produits en Allemagne, bien moins chers que dans son pays d’origine. Selon une étude publiée fin septembre par le centre de recherche Israel Democracy Institute (IDI), les prix en Israël sont 40% plus élevés que ceux de la zone Euro et 17% plus élévés qu’aux Etats-Unis.

"Je publie beaucoup de vidéos car c’est tout ce que j’ai, je n’ai pas d’argent pour de grandes affiches", dit la candidate.

"Elle se bat pour des idées auxquelles j’adhère", souscrit Yalli Zikri, 21 ans, qui se promène avec sa famille venue d’Ashdod (sud) dans le marché bondé. "Je suis avec elle", dit-elle. "Il est temps que des jeunes entrent au Parlement", renchérit son père Ilan, 52 ans. "Nous avons les mêmes politiciens depuis 20 ans", affirme Hadar Muchtar, qui veut "apporter du sang neuf dans le système".