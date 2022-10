De "The Crown" à "Dune", le tailleur espagnol qui habille le monde du cinéma

"House of the Dragon", ce sont eux. "Emily in Paris", encore eux. "Dune", toujours eux… En quelques années, les Espagnols de Peris Costumes se sont taillé une place de choix au cinéma et dans les séries grâce à leur immense garde-robe, louée par des producteurs du monde entier.

Armures de chevaliers, uniformes de marins, chasubles de moines ou redingotes… "Ici, on trouve de tout", lâche Javier Toledo, PDG de ce groupe madrilène, face aux rayons pleins de costumes et d’accessoires que ce tailleur conserve à Algete, commune de 20.000 habitants située à une trentaine de kilomètres de la capitale espagnole.

Autour de lui, des mannequins vêtus de robes du 18e siècle côtoient des affiches de films pour lesquels l’entreprise a travaillé ces dernières années. "Il commence à y en avoir beaucoup", reconnaît d’une voix rocailleuse cet entrepreneur de 63 ans, barbe soignée et cheveux blancs.

A la tête du groupe depuis 2012, il a fait de cette entreprise familiale, fondée à Valence en 1856 par des tailleurs spécialisés dans les habits de théâtre, l’un des leaders mondiaux de la location de costumes pour l’industrie cinématographique.

Une "success story" étroitement liée à l’essor des plateformes de vidéo à la demande. "Nous avons accompagné les changements qui se sont produits sur le marché" audiovisuel, avec le boom des séries, explique Javier Toledo.