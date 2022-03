"De terre et de ciel" l'humanisme d'Anto Carte au BAM

L'amour inconditionnel traverse toute l'exposition.

En particulier l'amour filial. De Marie au chemin de rédemption du fils prodigue, accueilli et pardonné par son père. Dans sa relecture de la Passion, initiée en 1918, on peut voir le sacrifice du peuple belge et l'expression d'un travail de deuil qui passerait par l'image. Dans ses Pietà, la Vierge est une mère pleurant un fils ouvrier mineur. La salle consacrée aux fables et paraboles présente le célèbre semeur et la fable des aveugles dans un style très inspiré de Breughel.