De superbes cadeaux New Music High-End Innovation

Du 7 au 11 novembre, écoutez Coffee on the Rocks avec Raphaël Scaini et remportez chaque matin un des cadeaux hi-tech offerts à l’occasion du salon New Music High-End Innovation qui se déroulera les 12 et 13 novembre à Bruxelles.

Sous l’impulsion du magasin New Music de Bruxelles, voici le salon NEW MUSIC HIGH-END INNOVATION consacré au matériel de haute-fidélité et de home cinéma de qualité.

L’objectif du salon, est de faire connaître, à un public averti ou novice le plus large possible, les nouveautés et les qualités du matériel hi-fi et home cinéma de haute et très haute qualité.