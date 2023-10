De Stockholm à Vienne, du cas Courtois aux 8 buts de Lukaku : retour sur la qualification des Diables rouges à l’Euro 2024

Après le partage 1-1 du match aller, la bande à Domenico Tedesco est prévenue. L’Autriche fera tout pour empêcher les Diables de s’imposer et de valider son ticket pour l’Euro allemand.

Si la Belgique souffre, elle va cependant mener au score via un but de Lukebakio sur sa première vraie occasion. Mieux même, les Diables vont ajouter deux autres buts via Lukebakio à nouveau et Lukaku avant l’heure de jeu. Menée 0-3, on pense l’Autriche à terre.

Mais plusieurs grosses erreurs des Diables permettent aux locaux de revenir à 2-3 (Laimer et Sabitzer sur penalty) et de faire souffrir notre équipe nationale.

D’autant plus que la Belgique joue à 10 contre 11 depuis la 78e suite à l’exclusion stupide d’Onana. On pense que les Diables sont dans les cordes, prêts à mordre le tapis. Mais les Belges s’accrochent et valident finalement leur qualification pour l’Euro 2024 en Allemagne.