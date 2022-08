De Staat : l’état du rock aux Pays-Bas

Formé en 2009, le groupe peut se vanter d’avoir assuré les premières parties européennes de groupes comme Muse et de faire retentir une scène musicale hollandaise de plus en plus loin. Entre rock pur et dur teinté de synthés empruntant leur inspiration aux années 80 avec toutes les exubérances qui vont avec, à l’image d’un titre comme "Pikachu", De Staat figure un peu comme un ovni quand il débarque sur scène.

Du rouge pour l’agressivité, du rock qui secoue, du jaune pour un côté plus dansant ou festif et du bleu pour l’introspection, voilà comment est défini le nouveau projet qui marque le retour de De Staat cette année par Torre, leader et fondateur du groupe. C’est une volonté d’éclectisme et de pouvoir développer leur créativité comme ils le veulent que revendique le groupe avec ce trio de couleurs. Les morceaux que le groupe nous a concoctés viennent se classer dans les trois listes pour former une compilation, une collection de chansons dont les sorties sont étalées sur… Trois ans entre 2021 et 2023, décidément le chiffre trois est tourné dans tous ses états pour De Staat.

Ce n’est donc pas un triple album mais trois collections selon les humeurs que proposent les originaires de Nimègue dont l’énergie n’est plus à prouver sur scène depuis leur passage au Pukkelpop. Quelle que soit justement l’humeur, le groupe est à 100% du début à la fin jusqu’au point d’orgue de leur show avec le titre "Witch Doctor" sorti il y a 6 ans où les fans reproduisent le clip officiel où les gens se mettent à courir en rond autour du chanteur où là dans le public.