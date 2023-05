De speaker dans son salon à speaker du RC Lens au stade Bollaert : un jeune fan lensois réalise son rêve

Alerte moment cute. C’est la belle histoire de ce début de week-end en Ligue 1, Basile, un jeune fan du RC Lens, a eu l’occasion de participer à la présentation des équipes avec le speaker official du Stade Bollaert face à Reims. Repéré sur les réseaux sociaux dans une très chouette vidéo dans laquelle il imite à la perfection de speaker lensois en personnalisant tour à tour la présentation du onze des Sang Et Or, le jeune garçon a eu l’opportunité de réaliser l’exercice en vrai devant un stade très bien rempli. Pas du tout impressionné, il a passé le test avec brio, avec autant d’entrain et de verve que son modèle à côté de lui.

Une rencontre qui a vu Lens s’imposer 2-1 face à Reims et donc conserver sa très belle deuxième place au classement.