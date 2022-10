De Serena Williams aux rues de Marseille, les dessins sans préjugés d'Emilie Seto

Les commandes se multiplient : pour le quotidien Le Monde elle illustre des articles sur le bien-être animal ou la justice internationale ; chaque semaine, entre 2020 et 2021, elle accompagne visuellement le texte d’une personnalité pour le magazine How To Spend It du Financial Times.

Elle y dessine Serena Williams, évoquant sa passion pour les chaussures à talon, l’écrivaine britannique Tahmima Anam retrouvant le goût de cuisiner ou Michelle Pfeiffer en robe bleue dans un champ de roses jaunes, rouges et oranges. L’actrice américaine lui demandera un tirage du dessin. Rasha Kahil, directrice créative de HTSI, loue son "extraordinaire palette de couleurs".

Elle a une manière magnifique d’incarner les récits en apportant une sensibilité teintée de rêve, une touche surréaliste.

Dans l’illustration de presse, "tu dois faire travailler ton imagination, comme un muscle" face à la diversité des sujets, souligne l’illustratrice, qui vit et travaille dans un petit appartement de Marseille, ville portuaire, chaotique, "tentaculaire" – plus de deux fois la surface de Paris – qu’elle sillonne à pied.

Mais pas question de dessiner ces sites touristiques sur-représentés comme le Vieux-Port : "J’en avais marre de voir toujours les mêmes endroits mis en avant". Elle dessine des lieux "qui n’avaient jamais eu de dessin".

Elle arpente les arrondissements pauvres, mélange d’immeubles construits à la va-vite dans les années 1960, d’installations portuaires et de maisons villageoises : "Ces endroits sont impressionnants, avec des vues dingues. Il peut y avoir une barre d’immeuble qui tombe en ruines et derrière tu auras la montagne ou la mer".

Ses dessins sont emplis de ciels bleu vif, d’herbes folles vertes ou jaunes, d’agaves au milieu du béton et évidemment de voitures, omniprésentes à Marseille. Mais aussi le vert des stades de foot, si nombreux dans la deuxième ville de France, où ce sport transcende toutes les divisions.