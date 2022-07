" De sang et d’encre " un thriller machiavélique à découvrir sur La Trois

Des victimes qui, de leur vivant, n’ont rien en commun, un chiffre tamponné sur le front, une éditrice à qui le tueur confesse ses meurtres

Un tueur en série sévit dans la région et envoie, par courrier, la description de ses futurs crimes à l’éditrice Julie Martial. Sur chacune de ses victimes, le tueur tamponne un chiffre, ce qui lui vaut le surnom de " l’assassin au tampon encreur ".Julie Martial reçoit donc des lettres dans lesquelles le tueur confesse ses meurtres et explique, de manière détaillée, ce qui s’est passé au moment du crime, tout ce qui s’est passé. En guise de signature, il y a une tache de sang… Bientôt, elle reçoit un message dans lequel elle découvre qu’elle est la prochaine victime et comment il va procéder. Cette enquête va donner du fil à retordre à Marc Simon de la brigade criminelle. Pourquoi le tueur envoie-t-il ses aveux à Julie ? Quel lien existe-t-il entre eux ? Qu’est-ce qui relie ces meurtres ? Et surtout, que signifie ce chiffre, jamais le même, dont l'assassin orne le front de ses victimes ?

Un film avec Florence Pernel et Stéphane Freiss.

