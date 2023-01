De sa ville natale à Kiev, Volodymyr Zelensky vu par ses proches : "Son défaut, c’est qu’il est trop charismatique"

Le bureau de Fedir Venislavskyi se trouve au cœur du quartier présidentiel, une zone ultra-sécurisée de Kiev, juste à côté de la présidence. Ici, après le 24 février 2022, des sacs de sable et des mitrailleuses ont dû protéger chaque bâtiment. Des commandos russes étaient infiltrés dans la ville, avec pour mission de localiser et éliminer le président ukrainien.

"À ce moment, il a commencé à être plus résolu, plus concentré et plus sérieux. Dès le début de la guerre, franchement, ses blagues ont presque disparu. Depuis lors, il ne dort plus que quelques heures par nuit. Parfois, il ne dort pas du tout. Tout le monde peut voir à la télévision comment son apparence a changé. C’est aujourd’hui un homme très fatigué par la guerre. Mais l’énergie du président illumine des millions ou des milliards de personnes."

La démocratie n’existe plus. On me dit que c’est normal en temps de guerre

Cette énergie, ce rayonnement de Volodymyr Zelensky peut aussi, à la longue, irriter. A Kryvyï Rih, l’ami de jeunesse du président reconnaît que sa personnalité peut se révéler envahissante. "Il est trop charismatique, sourit Andryi Cheikan. Certains trouvent qu’il attire trop l’attention sur lui, mais c’est normal quand quelqu’un a un tel talent. On peut dire aussi qu’il a un caractère difficile. Ce caractère le rend capable de prendre des décisions impopulaires. Évidemment, certains n’aiment pas ça, notamment ceux qui en sont la cible."

Même dans sa ville natale, de simples citoyens n’apprécient pas trop son omniprésence sur la scène politique ukrainienne, ni le matraquage de l’information officielle. Igor est un ancien voisin de la famille Zelensky, dans une cité sociale de Kryvyï Rih. Nous le croisons sur le parking de la patinoire, le nez sous le capot de sa voiture. "Ça ne me plaît pas qu’au parlement on ait un parti majoritaire. Ça ne me plaît pas que l’on ait un Télé-Marathon : les autres avis sont noyés dans ce journal officiel. On ne peut pas entendre un point de vue différent. La démocratie n’existe plus. On me dit que c’est normal en temps de guerre. Mais pour moi, ce n’est pas normal."

Une réélection improbable

Volodymyr Zelensky a brillamment réussi à incarner la résistance ukrainienne à l’agression russe, mais sera-t-il toujours un grand dirigeant en temps de paix ?

Tetiana Ogarkova en doute : "Je pense que Zelensky va avoir du mal à se faire réélire après la guerre. Je pense même qu’il perdra les élections d’après-guerre, parce que toutes les critiques qui sont tues aujourd’hui vont ressortir. Il n’a pas beaucoup de chances de rester au pouvoir."